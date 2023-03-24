نتنياهو يتوجه إلى لندن لإجراء محادثات مع سوناك

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى لندن، صباح اليوم الجمعة، في زيارة يجري خلالها محادثات مع نظيره البريطاني ريشي سوناك.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إنه المتوقع أن تركز محادثات نتنياهو وسوناك على الطموحات النووية الإيرانية.



وأشارت إلى أنه من المقرر أني يلتقي نتنياهو خلال الزيارة أيضا مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان.



وأعلنت إسرائيل مرارا أن إيران تعمل على تطوير سلاح نووي وترى وجودها مهددا على ضوء تصريحات مسؤولي طهران بمحو الدولة العبرية من الوجود.



وشدد قادة إسرائيليون في مناسبات عدة على أنهم لن يسمحوا لإيران بأن تصبح قوة نووية ويرفضون استبعاد شن ضربة وقائية.



من جانبها، تقول إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.