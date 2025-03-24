كوميدي هندي شهير يخضع للتحقيق بعد إطلاق نكات على مسئول حليف لرئيس الوزراء مودي

يخضع مؤدي كوميدي هندي يشتهر بالسخرية من الأمور السياسية، للتحقيق على خلفية تشهير محتمل؛ بسبب نكات أطلقها بشأن مسئول هندي يعتبر حليفا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، في قضية أخرى تثير تساؤلات بشأن حرية التعبير في الهند.

وفتحت الشرطة في مدينة مومباي بغرب الهند، تحقيقا اليوم الاثنين، ضد كونال كامرا بسبب فقرة كوميدية حول إيكناث شيندي، ثاني أعلى مسئول منتخب في ولاية ماهاراشترا، وذلك بعد أن تقدم سياسي من حزب شيف سينا الذي ينتمى له شيندي بشكوى لدى الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو للفقرة، نُشر على صفحته على موقع "إنستجرام" أمس الأحد، كامرا يسخر من شيندي في أغنية ساخرة.

واستخدم كامرا كلمة "خائن"؛ مما أثار غضب أعضاء حزب شيف سينا، كما قاموا بمداهمة الاستديو الذي تم تقديم الفقرة فيه أمس الأحد.

وتحقق الشرطة، أيضا في تهمة التخريب.

ولم يعلق شيندي على المسألة، ولكن ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا قال إنه يتعين على كامرا الاعتذار عن تعليقاته.

وأضاف: " حن نحترم حرية التعبير، ولكن لن يتم التهاون مع التهور".