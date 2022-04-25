توقعات استطلاعات الرأي: خسارة رئيس الوزراء السلوفيني يانز يانشا في الانتخابات البرلمانية

أظهرت توقعات أن رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا ، وهو قومي يميني ، قد خسر على ما يبدو محاولته لإعادة انتخابه لصالح حزب معارض ليبرالي من الخضر تم تشكيله حديثا.

وحصل حزب "حركة الحرية" الليبرالي المعارض بزعامة روبرت جولوب على 36% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد مقارنة بـ 23% حصل عليها الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة يانشا، وفقا لاستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع الذي أجراه معهد ميديانا.

وإذا تم تأكيد التوقعات، فإن جولوب / 55 عاما / سيكون على الطريق الصحيح ليصبح رئيس الوزراء المقبل للدولة الأوروبية.

وأصبح يانشا رئيسا للوزراء في مارس 2020 بعد حشد تأييد بعض المشرعين بعيدا عن تحالف يسار الوسط السابق.

وقبل أن تبدأ رئاسته للوزراء للمرة الثالثة عام 2020 كان يانشا رئيسا للوزراء خلال الفترات من 2004 إلى 2008 ومن 2012 إلى 2013.

ومع ذلك يقول النقاد إن يانشا سعى إلى تقييد حرية الإعلام ولا يحترم القيم الديمقراطية أو سيادة القانون. وباعتباره حليفا وثيقا لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، فينظر إليه أيضا على أنه يحاول وضع وسائل الإعلام والقضاء تحت سيطرته.

وبدأ يانشا في الصعود للسلطة عندما أصبح وزيرا للدفاع في أول حكومة بعد الشيوعية في سلوفينيا عام 1990.

وقد اتخذ موقفا مواليا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير وزار كييف في بدايات الحرب.

ويحق لنحو 7ر1 مليون شخص التصويت في البلاد. وتُغلق صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور النتائج الأولية في وقت لاحق من مساء اليوم.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية الرسمية خلال الساعات القادمة.

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