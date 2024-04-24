 بطريرك موسكو يعاقب القس الذي ترأس قداس جنازة نافالني - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 7:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بطريرك موسكو يعاقب القس الذي ترأس قداس جنازة نافالني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 6:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 6:45 م

عاقبت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، القس الذي ترأس قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن قرار لبطريرك موسكو، كيريل، أنه تم منع القس دميتري سافرونوف من ترؤس قداسات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأفادت التقارير بأنه لم يعد مسموحا للقس سافرونوف بمنح مباركته، أو ارتداء الملابس الكنسية أو صليب القساوسة.

كما تم تجريد القس من رتبته كشماس من "كنيسة الصعود" في موسكو. وبدلا من ذلك سيعمل مرنم مزامير في كنيسة أخرى. وأشار القرار إلى أن مصيره فيما بعد كرجل دين سيتم تحديده بناء على تقييم لعمله هناك.

وقاد سافرونوف قداس جنازة عند قبر نافالني بعد 40 يوما من وفاة المعارض الروسي. ومن المعتاد في الكنيسة الأرثوذكسية أن تتم إحياء ذكرى المتوفى في الأيام الثالث، والتاسع، والأربعين، بعد الوفاة.

ويعتبر البطريرك كيريل حليفا وفيا للرئيس فلاديمير بوتين وداعما لحربه على أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك