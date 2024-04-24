بطريرك موسكو يعاقب القس الذي ترأس قداس جنازة نافالني

عاقبت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، القس الذي ترأس قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن قرار لبطريرك موسكو، كيريل، أنه تم منع القس دميتري سافرونوف من ترؤس قداسات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأفادت التقارير بأنه لم يعد مسموحا للقس سافرونوف بمنح مباركته، أو ارتداء الملابس الكنسية أو صليب القساوسة.

كما تم تجريد القس من رتبته كشماس من "كنيسة الصعود" في موسكو. وبدلا من ذلك سيعمل مرنم مزامير في كنيسة أخرى. وأشار القرار إلى أن مصيره فيما بعد كرجل دين سيتم تحديده بناء على تقييم لعمله هناك.

وقاد سافرونوف قداس جنازة عند قبر نافالني بعد 40 يوما من وفاة المعارض الروسي. ومن المعتاد في الكنيسة الأرثوذكسية أن تتم إحياء ذكرى المتوفى في الأيام الثالث، والتاسع، والأربعين، بعد الوفاة.

ويعتبر البطريرك كيريل حليفا وفيا للرئيس فلاديمير بوتين وداعما لحربه على أوكرانيا.