دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشير دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن مرتبط بصحة دماغية وبصحة عقلية أفضل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن الدراسة التي أجراها باحثون في لندن، تلقي الضوء على كيف أن التفضيلات الغذائية لا تؤثر على الصحة البدنية فحسب ولكن أيضا على صحة الدماغ بشكل هائل.

وكان النظام الغذائي المتوازن –الذي يشمل كمية متوازنة من الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والبيض والسمك ونسبة معتدلة من منتجات الألبان- مرتبطة بصحة عقلية أفضل.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في "نيتشر منتال هيلث" أن النظام الغذائي المتوازن له صلة بالوظائف المعرفية العليا وحتى بكميات مرتفعة من المادة الرمادية في المخ –المرتبطة بالذكاء- مقارنة بالأشخاص الأقل تنوعا في النظام الغذائي.

وأكد مؤلف الدراسة البروفيسور جيانفينج فينج، من جامعة وارويك، على أهمية إرساء تفضيلات غذائية صحية في مرحلة مبكرة من الحياة.

وقال "تطوير نظام غذائي صحي متوازن في سن مبكرة مهم للنمو الصحي".

وأضاف "لتعزيز تطوير نظام غذائي صحي متوازن، يجب على كل من الأسر والمدارس تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية وتنمية بيئة تدعم صحتهم البدنية والعقلية".