اتهمت بكين، واشنطن بالتدخل المتكرر في شئونها الداخلية وتقويض مصالحها، وذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ممثل لوزارة الخارجية لم تسمه، قبيل وصول بلينكن إلى الصين اليوم الأربعاء: "تستمر الولايات المتحدة في الدفع قدما باستراتيجية احتواء الصين، وتواصل اعتماد كلمات وأفعال خاطئة تتدخل في الشأن الداخلي للصين، وتشوه صورة الصين وتقوض مصالحها".

وجاء في التقرير، أن الصين تعارض بشدة مثل هذه التحركات، وأنها اتخذت إجراءات مضادة قوية.

وقال تقرير وكالة "شينخوا"، إنه من الصحيح أن العلاقات استقرت منذ آخر محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، ولكن لا تزال هناك عوامل سلبية بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين.