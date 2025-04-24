الاحتلال يهدد بتوسيع العدوان على غزة حال عدم التوصل لاتفاق

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيتل زامير، بتوسيع العدوان العسكري على قطاع غزة في حال لم يتم إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأضاف زامير، خلال تقييم للوضع في غزة، اليوم الخميس، إنه إذا لم تشهد تل أبيب بالفترة القريبة، تقدّما بشأن إعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، سيوسّع جيش الاحتلال هجومه بقوّة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال زامير: "نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس بقدر ما يلزم. حماس مسئولة عن بدء هذه الحرب، وهي الآن تحتجز الرهائن بقسوة، وهي مسئولة عن الوضع الصعب الذي يعيشه سكان غزة. حماس مخطئة بشأن قدراتنا ونوايانا وعزيمتنا، تمامًا مثل نصر الله"، بحسب تعبيره.