 الاحتلال يهدد بتوسيع العدوان على غزة حال عدم التوصل لاتفاق - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 7:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال يهدد بتوسيع العدوان على غزة حال عدم التوصل لاتفاق

وكالات
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 7:38 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 7:38 م

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيتل زامير، بتوسيع العدوان العسكري على قطاع غزة في حال لم يتم إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأضاف زامير، خلال تقييم للوضع في غزة، اليوم الخميس، إنه إذا لم تشهد تل أبيب بالفترة القريبة، تقدّما بشأن إعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، سيوسّع جيش الاحتلال هجومه بقوّة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال زامير: "نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس بقدر ما يلزم. حماس مسئولة عن بدء هذه الحرب، وهي الآن تحتجز الرهائن بقسوة، وهي مسئولة عن الوضع الصعب الذي يعيشه سكان غزة. حماس مخطئة بشأن قدراتنا ونوايانا وعزيمتنا، تمامًا مثل نصر الله"، بحسب تعبيره.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك