 قتيلان وعشرات الجرحى في هجوم روسي بالمسيرات على كييف وانفجارات تهز مدنا أوكرانية عدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتيلان وعشرات الجرحى في هجوم روسي بالمسيرات على كييف وانفجارات تهز مدنا أوكرانية عدة


نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 5:04 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 5:17 ص

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن هجوما جديدا شنته طائرات مسيرة روسية على العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 54 آخرين.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليجرام أن عدة مناطق في المدينة كانت مستهدفة، حيث تضررت مبان سكنية واحترقت سيارات نتيجة الهجوم.

وأضاف أن مبنى سكنيا دمر بالكامل، وأن هناك عالقين تحت الأنقاض، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ حفاظا على سلامتهم.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن ضربات جوية وقعت أيضا في مناطق أخرى من البلاد.

وقالت صحيفة "أوكرانيسكا برافدا" الإلكترونية: "أوكرانيا تتعرض حاليا لهجوم روسي واسع النطاق باستخدام صواريخ باليستية"، مضيفة أن "انفجارات شديدة الصوت" سُمعت في مدن متعددة في أنحاء البلاد.

 


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