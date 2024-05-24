غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، سيارة عند مدخل بلدة "حناويه" في جنوب لبنان، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم سيارة كانت متوقفة عند مدخل بلدة "حناويه" في قضاء صور، في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، وسارعت سيارة تابعة للدفاع المدني إلى إخماد النيران في السيارة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم أطراف بلدتي "كفرحمام" و "راشيا_الفخار" في جنوب لبنان، بحسب قناة" المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏