البورصة الأمريكية تتجه للتراجع وسط مخاوف اندلاع موجة ثانية لكورونا

اتجهت البورصة الأمريكية إلى التراجع بمستهل تداولات اليوم الأربعاء، بعدما خيم اللون الأحمر على مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بالتعاملات الإلكترونية المبكرة، وسط مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا في ضوء تصاعد حالات الإصابة الجديدة بعدد من الولايات.

وانخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1% إلى 25730 نقطة، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقا بنسبة 1% عند 3088 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.6% إلى 10138 نقطة.

وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قد حذر من أن بعض الأجزاء فى بلاده تشهد زيادة مزعجة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فاوتشي، الذي يعد أبرز خبراء الأوبئة بالولايات المتحدة، خلال شهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، إنه برغم تراجع معدل الإصابات بولاية نيويورك، تشهد بعض الولايات الأخرى زيادة في الحالات تعكس زيادة في الانتشار المجتمعي، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذا الأمر.

على صعيد متصل، يترقب المستثمرون صدور التقرير الدوري لصندوق النقد الدولي بشأن تقديراته حول آفاق النمو العالمي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تشهد التقديرات تدهورا بالمقارنة بمستويات شهر إبريل الماضي بسبب استمرار تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.