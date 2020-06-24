أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 حالة إصابة جديدة بينها 9 حالات محلية، و3 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و430 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 7 حالات في بكين، واثنتين في مقاطعة خبي المجاورة لها، فيما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة مشتبه فيها في بكين، مضيفة أن إجمالي 78 ألفا و428 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1888 حالة خرج منها 1801 شخص من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت أن 7557 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 584 شخصا من الملاحظة الطبية أمس، فيما تم أمس الإبلاغ عن 3 حالات جديدة بدون أعراض، بما فيها حالة واحدة وافدة من الخارج، ووصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 100 حالة بينها 59 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1177 حالة إصابة بينها ست وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و446 في تايوان منها 7 وفيات، فيما خرج من المستشفيات 1083 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو، و435 في تايوان.

وفي سياق متصل، بدأت العاصمة (بكين) استخدام مختبر متنقل قابل للنفخ لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للمختبر، الذي قدمته شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية "بي جي آي" لعلم الجينوم، أن يتعامل مع 30 ألف اختبار حمض نووي يوميا.

ويتكون المختبر، المسمى باسم "هوه يان" (عين النار) من 9 غرف قابلة للنفخ، تعمل 3 منها كمناطق لاستقبال العينات، في حين تستوعب الغرف الست الأخرى 14 جهازا أوتوماتيكيا لإجراء اختبارات كوفيد-19، حيث يمكن لكل منها استخراج 96 عينة في المرة الواحدة.