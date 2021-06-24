قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الأسعار الجديدة للكهرباء التي تدخل حيز التنفيذ بدءًا من أول يوليو المقبل ليست زيادة جديدة، لكنها معلنة منذ العام الماضي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، مساء الخميس، أنه تم تثبيت أسعار الطاقة للجهد الفائق والعالي والمتوسط "الصناعي" على مدار السنوات الخمس التي شملتها وتشملها الزيادة.



وأوضح أن الاستهلاك المنزلية والتجارية المصنفة بأنها من الجهد المنخفض تشهد زيادات طفيفة، مشيرًا إلى أنه تم مد فترة التخلص من الدعم حتى عام 2025، رغم أن المخطط كان يتضمن أن تنتهي هذه الخطة في 2019.



وأفاد بأن مد هذه الفترة كان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة بعض الضغوط المالية التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة، لافتًا إلى أنه لا يمكن احتساب وضع نسبة مئوية للأسعار التي يتم إعلانها كل عام، باعتبار أن هناك شرائح ترتفع أسعارها مقابل انخفاض في شرائح أخرى.



وأكد الوزير أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض إنجازات الحكومة في مجال قطاع الكهرباء خلال الفترات الماضية، مشددًا على التعامل بشفافية مطلقة في هذا الملف.



وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت - الخميس - تثبيت مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء فى التعريفة التى تطبق فى الأول من يوليو المقبل، بحيث يتم تحصيل جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للشريحة الثالثة، و11 جنيها للشريحة الرابعة، و15 جنيها للخامسة، و25 جنيها للشريحة السادسة، و40 جنيها لاستهلاك أكثر من ألف كيلووات، و9 جنيهات للوحدات المغلقة.





