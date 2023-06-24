 القومي لثقافة الطفل يشارك بـ500 لوحة من محافظات مصر في مسابقة Joy of Europe الدولية - بوابة الشروق
السبت 24 يونيو 2023 7:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

القومي لثقافة الطفل يشارك بـ500 لوحة من محافظات مصر في مسابقة Joy of Europe الدولية


نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 6:49 م
انتهى المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "Joy of Europe" بدولة صربيا التي.

وتجمع الأعمال الفنية للأطفال والشباب من سن 4 سنوات إلى 18 سنة من جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم.

وشارك الأطفال من أغلبية محافظات الجمهورية، بـ500 لوحة فنية، وجرى فرزها واختيار 50 لوحة مطابقة للشروط؛ لشحنها لدولة صربيا، للمشاركة في المسابقة، والتي تعد جزءا من المعرض الذي سيقام في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023؛ بهدف تعزيز فهم ثقافة كل بلد من خلال تنظيم وتبادل فنون الأطفال وإبداعاتهم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك