القومي لثقافة الطفل يشارك بـ500 لوحة من محافظات مصر في مسابقة Joy of Europe الدولية

انتهى المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "Joy of Europe" بدولة صربيا التي.



وتجمع الأعمال الفنية للأطفال والشباب من سن 4 سنوات إلى 18 سنة من جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم.



وشارك الأطفال من أغلبية محافظات الجمهورية، بـ500 لوحة فنية، وجرى فرزها واختيار 50 لوحة مطابقة للشروط؛ لشحنها لدولة صربيا، للمشاركة في المسابقة، والتي تعد جزءا من المعرض الذي سيقام في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023؛ بهدف تعزيز فهم ثقافة كل بلد من خلال تنظيم وتبادل فنون الأطفال وإبداعاتهم.