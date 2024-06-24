 الأونروا: حدة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تهدد بحرب شاملة - بوابة الشروق
الإثنين 24 يونيو 2024 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأونروا: حدة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تهدد بحرب شاملة

وكالات
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 2:45 م

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الاثنين، من أن تصاعد حدة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "يهدد بحرب شاملة".

وأضاف لازاريني، خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة، أن "الملايين من لاجئي فلسطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن يشعرون بالقلق والخوف".

وعن الوضع في قطاع غزة قال لازاريني إن غض الطرف عن الهجمات الإسرائيلية عليه "يشكل سابقة خطيرة ويعرض العمل الإنساني المستقبلي بالإضافة إلى النظام الدولي القائم على القواعد في حالات الصراع الأخرى للخطر"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد مفوض "الأونروا" أن إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الوكالة، مضيفاً أنه إذا لم يكن هناك مقاومة لذلك"فإن كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية ستكون التالية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك