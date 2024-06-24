الأونروا: حدة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تهدد بحرب شاملة

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حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الاثنين، من أن تصاعد حدة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "يهدد بحرب شاملة".

وأضاف لازاريني، خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة، أن "الملايين من لاجئي فلسطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن يشعرون بالقلق والخوف".

وعن الوضع في قطاع غزة قال لازاريني إن غض الطرف عن الهجمات الإسرائيلية عليه "يشكل سابقة خطيرة ويعرض العمل الإنساني المستقبلي بالإضافة إلى النظام الدولي القائم على القواعد في حالات الصراع الأخرى للخطر"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد مفوض "الأونروا" أن إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الوكالة، مضيفاً أنه إذا لم يكن هناك مقاومة لذلك"فإن كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية ستكون التالية".