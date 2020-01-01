فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى كتالونيا بسبب عودة ظهور فيروس كورونا

نصح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الجمعة، المواطنين بعدم السفر إلى إقليم كتالونيا الإسباني المجاور، بسبب عودة ظهور حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)هناك.

وقال كاستكس إن الحكومة تعمل أيضا مع السلطات الإسبانية والكتالونية للتأكد من أن أقل عدد ممكن من الأشخاص عبروا الحدود إلى فرنسا من كتالونيا.

وقال رئيس الوزراء إن فحوصات الفيروس المميت ستكون إلزامية بحلول أول من أغسطس المقبل بالنسبة لأي شخص يصل إلى فرنسا من 16 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حيث ينشط الفيروس بشكل خاص .

إلا إنه لم يذكر الدول التي ستتأثر بهذا الإجراء. ونقلت هيئة الإذاعة العامة فرانس إنفو عن مصادر في مكتبه قوله إن الجزائر والهند وجنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة كانت من بين الدول الـ 16.

وحظرت فرنسا بالفعل دخول المسافرين من جميع الدول باستثناء 11 دولة خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء الرعايا الفرنسيين والمقيمين .

وكانت فرنسا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 30 ألف شخص