رئيس مؤتمر المناخ الأخضر: الاقتصاد الدوار والسياحة الخضراء والبصمة البيئية أبرز محاور المؤتمر

قالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، إن توطين التكنولوجيا العالمية في مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المؤتمر المقرر عقده مطلع سبتمبر المقبل يركز على عدة محاور، أهمها النمو الأخضر والتخطيط الحضاري الذكي، ونماذج التمويل والأعمال، والسياحة الخضراء، والاقتصاد الدوار، والحوكمه البيئية، ودبلوماسية المناخ، والبصمة البيئية، والاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.

وكشفت فؤاد، فى تصريح اليوم السبت، عن أن المؤتمر يناقش التقنيات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الاقتصاد الدوار والمناخ الأخضر، والإبداع والابتكار البيئي والأعمال الخضراء، والثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات صفر مخلفات، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبصمة البيئية والنمو الأخضر.

وأضافت أن المؤتمر يستهدف تعزيز التعاون المتبادل، مع التركيز على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية مثل اتفاقية باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاتفاق الأخضر الأوروبي، ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديد التحديات البيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال يسهم في تنمية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وخلق فرص استثمارية.

وأوضحت رئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي، أن المؤتمر يشارك فيه المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والصناعية، ويهدف إلى ربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات، وصناع القرار والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة النفايات.

جدير بالذكر أن أبرز الخبراء المشاركين في المؤتمر هم الدكتور كالوم بلا كبيرن رئيس قسم البحوث مؤسسة"صفر مخلفات"اسكتلندا، والدكتورة ان وولفريدج الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "خدمات السلامة المستقلة المحدودة" إنجلترا الرائدة عالميا في إدارة المخلفات الطبية، سكوت كاسيل الرئيس التنفيذي لمعهد إعادة تدوير مواد التغليف والتعبئة "بوسطن، مايكل كولينز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة" أى سايكل سوليوشنز " كندا الرائدة عالميا في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.