 بالفيديو.. مشهد مرعب لإعصار مائي في البحر الأسود - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مشهد مرعب لإعصار مائي في البحر الأسود

نور رشوان
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 12:30 م

عرضت فضائية «العربية»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد مشاهد مرعبة لإعصار مائي في البحر الأسود، قبالة سواحل سوتشي الروسية.

وظهر الإعصار كنقطة اتصال بين الماء والسماء، في مشهد وصفته قناة «العربية» بالمرعب.


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