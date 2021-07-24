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عرضت فضائية «العربية»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد مشاهد مرعبة لإعصار مائي في البحر الأسود، قبالة سواحل سوتشي الروسية.

وظهر الإعصار كنقطة اتصال بين الماء والسماء، في مشهد وصفته قناة «العربية» بالمرعب.