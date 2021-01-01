 الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي في مأرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي في مأرب

أ ش أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 5:07 م

تصدى الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم /السبت/، لهجوم من مليشيا الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات قوات الجيش، مشيرا إلى أن المدفعية دمرت مخزنا للأسلحة تابع للمليشيا وآليات أخرى في صرواح.
وأشار إلى استهداف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات معادية وألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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