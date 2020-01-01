فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية ينجح في استئصال أورام منتشرة بوجه ورقبة مريض ثلاثيني

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي من أقسام الجراحة العامة وجراحة التجميل والتخدير والعناية المركزة من الاستئصال الجذري لأورام سرطانية بوجه ورقبة شاب يبلغ من العمر 37 عاما، في إطار العمليات الجراحية المعقدة والكبرى التي تجريها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد رئيس قسم الجراحة العامة، أنه فور مناظرة المريض بالعيادة الخارجية للقسم نظراً لمعاناته من ورم بالناحية اليسرى من الوجه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية، والتي أظهرت ورم خبيث بالغدة النكفية اليسرى ومنتشر في الغدد الليمفاوية بالرقبة.

وأفاد الدكتور محمد مبارك رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام والرقبة، بأنه تم استئصال جذري لورم سرطاني عنيف بالغدة النكفية اليسرى والوجه وتشريح جذري للغدة الليمفاوية في الرقبة.

كما أضاف الدكتور محمود عبدالله حفني رئيس قسم جراحة التجميل والحرق، أنه تم تعويض الجزء المفقود من الوجه وعضلات الرقبة، عن طريق نقل وزرع شريحة جلدية لحمية دموية من عضلة الصدر الكبرى.