قفزة في ودائع وقروض البنوك خلال الربع الأول من 2024

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1.4 تريليون جنيه ارتفاعا بودائع العملاء بالبنوك خلال 3 أشهر



قروض البنوك تقفز لـ 6.682 تريليون جنيه



ارتفاع أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 6.682 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 6.682 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 3.365 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي، منها 1.614 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و1.751 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 3.316 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 2.929 تريليون جنيه بنهاية 2023، منها 2.608 تريليون جنيه بالعملة المحلية و708.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع القطاع المصرفي إلى 11.534 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بقيمة 1.371 تريليون جنيه.

وقال البنك المركزي في تقرير النشرة الإحصائية الشهرية إن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية وسجلت 2.592 تريليون جنيه، والودائع غير الحكومية بقيمة 8.942 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.