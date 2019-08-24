وصلت بعثة فريق الاتحاد السكندري إلى دولة الكويت، حيث يستعد "سيد البلد" لملاقاة فريق العربي الكويتي، في المباراة المُقرر إقامتها، الثلاثاء القادم، برسم ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وحظت بعثة الاتحاد باستقبال حافل من جانب مسئولي نادي العربي، كما كان في انتظار الفريق مجموعة من أنصاره، الذين اصطفوا للتعبير عن مساندتهم لزعيم الثغر.

وكان طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد، قد اصطحب 25 لاعبا، من أجل السفر بهم إلى الكويت لملاقاة العربي، حيث تألفت القائمة من الأسماء التالية:

عماد السيد، محمود الزنفلي، صبحي سليمان، محمود شعبان، أسامة عزب، سيد سالم، صبري رحيل، محمد أنور، محمد رزق، مروان النجار، إسلام جمال، نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، خالد قمر، كريم الديب، أحمد حجي، أيمن الغباشي، خالد متولي، رزاق سيسيه، محمد ناجي "جدو"، أحمد رفعت، أحمد راشد، مروان عطية، هشام محمد، إيمانويل أوكوري.

يُذكر أن مباراة العودة بين الفريقين من المُزمع لها أن تُقام يوم التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل.