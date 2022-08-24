استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية.



وضم الوفد المرافق للوزير الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير.



وكان في استقبال الوزير، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة.