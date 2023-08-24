إيران: انضمامنا إلى مجموعة بريكس نجاح استراتيجي لسياستنا الخارجية

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أعلن مساعد الشئون السياسية بديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، عن انضمام إيران إلى مجموعة دول «بريكس» بصورة رسمية.

واعتبرت طهران أن انضمامها الى مجموعة «بريكس» نجاح استراتيجي لسياستها الخارجية، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة 6 دول لعضويتها، هي: السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام، وتنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في «بريكس» دعمها سابقا لتوسعة التكتل، كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة «بريكس»، اعتبارا من 1 يناير 2024.