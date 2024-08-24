شيرين: روتانا تريد أن أعمل معها حصريا وهذا غير منصوص عليه بالعقد

قالت المطربة شيرين عبدالوهاب، إن شركة روتانا تريدها أن تعمل معها بشكل حصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنها حاولت أكثر من مرة تسليم أغنياتها لروتانا لكن الشركة امتنعت عن ذلك لرغبتها في أن تغني معها بشكل حصري في الحفلات.

وتابعت: «همّ عاوزين إن اللي يكون عاوز شيرين في أي حفلة يكلم روتانا الأول ودا مكنش اتفاقنا»، نافية وجود بند في العقد المبرم بينهما ينص على وجود نسبة للشركة بأن تحصل على نسبة من حفلاتها اللايف.

واستكملت: «دا رزقي وأنا مش هدّيه لحد.. دا رزقي ورزق عيالي.. مش كفاية خدوا مني 8 ملايين جنيه.. دي فلوس عيالي».



وكانت شيرين قد طرحت أغنية جديدة تحت عنوان «مازال عالبال» عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقناتها عبر يوتيوب قبل ساعات.

لكن بعد ذلك بدقائق، جرى حذف الأغنية، وذلك على غرار ثلاث أغنيات سابقة، وذلك بسبب حقوق الملكية التابعة لشركة روتانا.