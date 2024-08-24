منتخب رفع الأثقال يبدأ تدريباته في باريس قبل انطلاق الدورة البارالمبية

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بدأ منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، تدريباته في باريس، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، والتي تنطلق منافساتها يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخبنا لرفع الأثقال في الدورة الباراليمبية بـ 13 لاعبًا ولاعبة بواقع 7 لاعبين و6 لاعبات، وتضم اللاعبين: شريف عثمان - هاني عبد الهادي - محمد صبحي - طه عادل - محمد المنياوي - محمود صبري - عمرو فاروق.

وتضم قائمة اللاعبات: ريحاب رضوان - نادية فكري - فاطمة محروس - راندا تاج الدين - إيناس الجبالي - صفاء محمد.

ويقود منتخب رفع الأثقال فنيا التشيلي أندريه إتشيڤيريه، ويعاونه محمد عزت وهاني محمود وشعبان الدسوقي مدربين، وعلي محمد إداريا.

وتقام منافسات رفع الأثقال في الدورة الباراليمبية خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر بساحة بورت لشابيليه.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية ببعثة مكونة من 54 لاعبًا ولاعبة في 10 رياضات هي :"رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكانوي".

و بدأت منتخباتنا الوطنية البارالمبية، تدريباتها في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لانطلاق الدورة.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور العرض بحفل الافتتاح.