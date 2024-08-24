أوروجواى تعلق النشاط الكروى بسبب اضطرابات في قلب لاعب ناسيونال

علقت اوروجواي كافة أنشطة كرة القدم خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب الحالة الصحية الدقيقة لخوان إزكيردو، لاعب فريق ناسيونال الأول لكرة القدم، بعدما عانى من اضطراب في ضربات القلب خلال المباراة ضد ساو باولو في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية.

وأصدرت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروجواي بيانًا صحفيًا، جاء فيه: نظرًا للحالة الصحية الدقيقة للاعب خوان إزكيردو، فإننا نبلغكم بقرارنا تعليق أنشطة كرة القدم الاحترافية المقررة هذا الأسبوع، أولويتنا في الوقت الجاري هي الاعتناء بصحة خوان، لذلك سنتابع تطور حالته عن كثب في الساعات المقبلة.

وسقط إزكيردو، الذي دخل بين الشوطين بديلًا لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشيًا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وتم نقل المدافع، صاحب الـ 27 عامًا، من الملعب في سيارة إسعاف، وهو لا يزال فاقدًا للوعي، ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وأعلن نادي ناسيونال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن حالة إزكيردو مستقرة، لكنه يظل تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وسيكون قيد المراقبة مدة 72 ساعة على الأقل.