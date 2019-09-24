ترامب يسمح بالكشف عن النسخة غير المنقحة من نص حديثه الهاتفي مع نظيره الأوكراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه سمح بالكشف عن النص الكامل لمحادثته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أثارت حالة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنني حاليًا في الأمم المتحدة أمثل بلادي، ولكني سمحت بأن يتم غدا نشر النسخة الكاملة غير المنقحة من محادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي".

وأضاف: "سوف ترون أنها كانت ودية للغاية ومناسبة بشكل كامل. لم تكن هناك ضغوط، وبعكس جو بايدن وابنه، لم يكن هناك شيء مقابل شيء".

وأثارت تعاملات ترامب مع أوكرانيا سلسلة من التكهنات بشأن احتمال أن يكون قد استغل المساعدات العسكرية الأمريكية للضغوط على كييف للتحقيق مع بايدن، خصمه السياسي وأحد المتنافسين البارزين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.