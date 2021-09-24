رادوكانو تنفصل عن مدربها

انفصلت إيما رادوكانو عن مدربها أندرو ريتشاردسون عقب فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وتبحث حاليا عن مدرب لديه خبرة للمساعدة في توجيهها في الخطوات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن ريتشاردسون كان درب رادوكانو /18 عاما/ في مركز بروملي للتنس، وتم اختياره لمرافقة بادوكانو في رحلتها بأمريكا بسبب معرفتهما ببعضهما البعض.

ولم يمكن لأي منهما تخيل إلى اين ستؤدي شراكتهما، رغم النجاح الكبير الذي تحقق، وقررت رادوكانوا أنها بحاجة لمدرب لديه خبرة أكبر.

وتحدثت رادوكانو اليوم الجمعة خلال حفل استقبالها في المركز الوطني للتنس في المملكة المتحدة، وقالت:" المكان الذي كنت فيه بعد ويمبلدون، كنت تقريبا المصنفة رقم 200 على العامل، وفي هذه الفترة كنت أعتقد أن أندرو سيكون هو الخيار الأعظم لذلك ذهبنا للولايات المتحدة، ولكنني لم أحلم حتى بالفوز ببطولة أمريكا المفتوحة والآن أنا المصنفة 22 على العامل، وهو شيء جنوني بالنسبة لي".

وأضافت :" أعتقد أن في هذه المرحلة من مسيرتي، واللعب مع اللاعبين الكبار في العالم، أدركت أنني بحاجة لشخص حاليا لديه خبرة اللعب في المستويات العليا، مما يعني أنني أبحث عن شخص ما لعب في هذا المستوى ويعلم ما يتطلبه النجاح".

وأضافت :" وتحديدا الآن لأنني جديدة على هذا الأمر، أحتاج لشخص ما ليوجهني ويكون خاض ذلك من قبل".

وأضافت رادوكانو أنها لا تفكر في أي شخص حاليا، رغم أنها على الأرجح شاهدت الأنباء التي تفيد بأن المدرب دارين كاهيل أصبح حرا بعد انفصاله عن سيمونا هاليب- ولا يتوقع أن تقوم باتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم.