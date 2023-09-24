مد أجل الحكم على 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مد أجل الحكم على 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار وإخفاء جثة آخر انهالت عليه الرمال أثناء الحفر بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة غدا الاثنين.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده.

وكانت النيابة العامة أحالت 7 متهمين يتراوح عمرهم ما بين الـ20 حتى 60، لأنهم في غضون شهر فبراير عام 2022، أجروا عملا من أعمال الحفر خلسة بقصد التنقيب عن آثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

وتابعت التحقيقات التي حصلت عليها "الشروق" في القضية 9238 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر أن المتهمين أخفوا جثمان المتوفي "يوسف . ع"، الذي سقط بالحفرة وانهارت عليه الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، بأن دفنوه بمحل الواقعة عقب وفاته دون إخطار جهات الاختصاص.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار رفقة المتوفى الذي سقط بالحفرة وانهالت عليه الرمال وحدثت وفاته ولم يتمكن المتهمون جميعاً من انتشال جثمانه فأغلقوا الحفرة عليه، خوفا من المسائلة القانونية.

وشهد مفتشو بوزارة الآثار أن محل الواقعة منطقة إشراف أثري وتبعد عن أقرب موقع أثري بحوال 6 كم وأنه من المحتمل أن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.