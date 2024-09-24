فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

طلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد أن شنّت إسرائيل أعنف موجة من الضربات الجوية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان منذ عقود.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان-نويل بارو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ساعة متأخرة من يوم الإثنين: "بعد الضربات اليوم في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع".

ومع اقتراب الحرب في غزة من عامها الأول، بدا أن التصعيد الذي طال الخوف منه في النزاع الشرق أوسطي قد حدث يوم الاثنين، حيث أفادت السلطات اللبنانية بمقتل ما لا يقل عن 492 شخصا، بينهم 35 طفلا، وإصابة 1645 آخرين في الضربات الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إنها نفذت أكثر من 1300 هجوم على أهداف في لبنان، بما في ذلك هجوم في العاصمة بيروت، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك بأنه ضربة وقائية تهدف إلى القضاء على ترسانة حزب الله.

وتصاعدت النزاعات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله، الداعم القوي لحركة حماس الفلسطينية، مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد تفجير آلاف من أجهزة الاتصالات في لبنان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، قبل ضربة إسرائيلية على قيادة حزب الله قرب بيروت.

ومع ذلك، تمثل هجمات يوم الاثنين تصعيدا كبيرا، وتعتبر أسوأ حلقة من القتال في لبنان منذ حرب 2006.