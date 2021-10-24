أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، قدم عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للسودان من أزمته الراهنة.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء اليوم الأحد، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعد بدراسة هذه المقترحات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وأشاد البرهان، لدى لقائه اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالسودان من الازمة السياسية الراهنة، وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل، موضحا أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

من جانبه، أشاد فيلتمان بالجهود المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي فضلا عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.