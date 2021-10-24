الفلبين تتسلم 3 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفاك من الصين

تسلمت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، ثلاثة ملايين جرعة إضافية من لقاح "سينوفاك" الصيني في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية "مانيلا".

وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الحكومة الفلبينية اشترت مليوني جرعة من اللقاح، فيما تبرعت الحكومة الصينية بمليون جرعة.

من جانبه، قال مسئول توزيع اللقاحات بالفلبين كارليتو جالفيز جونيور، إنه سيتم استخدام شحنة اللقاحات الجديدة في إعطاء الجرعة الثالثة أو الجرعة التعزيزية من اللقاح للعاملين بالمجال الصحي، وذلك بعد الموافقة المنتظرة من وزارة الصحة على المقترح.

وأضاف: "نتطلع إلى عمل التحضيرات اللازمة لإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للفئات المستهدفة، وزارة الصحة أعلنت بالفعل أنه بإمكان العاملين بالمجال الصحي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أخذ الجرعة التعزيزية".

ولفتت الشبكة إلى أن إجمالي جرعات اللقاح الموجودة حاليا في البلاد يصل إلى أكثر من 96 مليون جرعة، موضحة أن أكثر من نصفهم من لقاح "سينوفاك".

يذكر أنه تم تلقيح 25 مليون شخص على الأقل بشكل كامل ضد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، كما تم تلقيح أكثر من 29 مليون شخص بجرعة واحدة من اللقاح، حيث تستهدف البلاد تطعيم 77 مليون شخص.