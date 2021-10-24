سنغافورة تدرج لقاح «سينوفاك» ضمن برنامج التطعيم الوطني

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم السبت، إدراج لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ضمن برنامج التطعيم الوطني.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، عن بيان لوزارة الصحة بسنغافورة، القول إنه سيتم إعطاء هذا اللقاح للأفراد من سن 18 عاما فما فوق، من ذوي الظروف الصحية الخاصة أو غير الراغبين في تلقي لقاحات "فايزر/بيونتيك" و"مودرنا"، التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين حصول الشخص على ثلاث جرعات من لقاح سينوفاك حتى يمكن اعتباره قد تم تطعيمه بالكامل.

وأشارت إلى أنه يجب إعطاء الجرعة الثانية من لقاح سينوفاك بعد مرور 28 يوما على الجرعة الأولى، في حين يتم أخذ الجرعة الثالثة بعد مرور 90 يوما على الجرعة الثانية.

وقالت هيئة العلوم الصحية إنها أجرت مراجعة دقيقة وشاملة مع مراعاة احتياجات الصحة العامة في سنغافورة؛ من أجل توفير لقاحات لا تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل كخيار متاح .