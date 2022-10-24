السعودية: رصد متحور من أوميكرون في عدد محدود من العينات الإيجابية

أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحة أن المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الإثنين ، إن "حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك "كوفيد19" تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة".

وتوقعت ازدياد الإصابات خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصا ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى "أن هناك ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة" ، حسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأوضحت أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس "بي" النمط الشائع حالياً بالمملكة يليه النمط الفيروسي ايه من سلالتي H1N1 و H3N2.