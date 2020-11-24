 الرئيس السيسي يوجه بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوجه بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 7:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 7:38 م

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأشار راضي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

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