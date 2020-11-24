رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطني الـ49

أعطى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أوامره بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن هذه المكرمة السامية من رئيس الدولة تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.