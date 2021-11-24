 لجنة المنافسة الباكستانية توافق على شراء قطر للطاقة حصة في محطة إنيرجاز للغاز المسال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة المنافسة الباكستانية توافق على شراء قطر للطاقة حصة في محطة إنيرجاز للغاز المسال

د ب ا
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 9:40 ص

وافقت لجنة حماية المنافسة في باكستان على شراء شركة قاسم تيرمنال هولدنجز الباكستانية لتشغيل الموانئ، والتابعة لمجموعة قطر للطاقة، حصة في شركة إنيرجاز تيرمنال التي تدير محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في باكستان.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لجنة حماية المنافسة كانت تلقت طلبا من قاسم تيرمنال هولدنجز وإنيرجاز يوم 25 أكتوبر الماضي، للحصول على موافقتها على الصفقة.

يذكر أن باكستان تعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية جزء من احتياجاتها من الطاقة.

وستكون إنيرجاز لاستقبال الغاز الطبيعي المسال أكبر محطة من نوعها في باكستان بقدرة استيرادية تصل إلى مليار قدم مكعبة من الغاز سنويا.

وتمتلك باكستان حاليا محطتين تابعتين للدولة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في حين تقوم شركتا إنيرجاز وميتسوبيشي كورب اليابانية ببناء أول محطتين تابعتين للقطاع الخاص في البلاد.

 


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