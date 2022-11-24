الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكلل بالنجاح دون شك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكلل بالنجاح دون شك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يرى أن مستقبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعتمد على نجاح العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس- "يمكننا أن نتفق مع هذا مع التحفظ على أن مستقبل ونجاح العملية الخاصة ليسا محل شك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.