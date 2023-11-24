تفاوتت مشاعر الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعرض لحصار وقصف غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، صباح اليوم الجمعة.
ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو لامرأة فلسطينية تتفقد الدمار الذي لحق بمنزل العائلة، الذي عاشت فيه لمدة 23 عامًا.
وأمسكت السيدة الفلسطينية بصورة لها وهي طفلة، استطاعت أن تنتشلها من تحت الأنقاض، قائلة: «بعد 23 سنة طلعت بهاي الصورة».
وأكملت: «23 سنة تلخصت بهذه الصورة، كل طفولتي وأموري اللي في بيتنا تلخصت بتلك الصورة، أول ما نزلت بالسيارة أخدتها حتى أضلني أتذكر كيف كانت طفولتي».
وظهرت ملامح الأسى على رجل فلسطيني بعد تدمير المربع السكني بحي الندى الذي كان يعيش فيه، منوهًا أن المنطقة كانت تضم عشرات الأبراج السكنية.
ولفت إلى أن الشقة السكنية الواحدة كانت تأوي ما لا يقل عن 15 شخصًا، مضيفًا: «صمدنا 5 أيام في المكان، وبعدها صارت المدفعية تضرب الشقق فاضطررنا لتركها».
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.
وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.
وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:
- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي
- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً
- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع
- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي
- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة
- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية
- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة
- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال