تفاوتت مشاعر الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعرض لحصار وقصف غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، صباح اليوم الجمعة.



ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو لامرأة فلسطينية تتفقد الدمار الذي لحق بمنزل العائلة، الذي عاشت فيه لمدة 23 عامًا.



وأمسكت السيدة الفلسطينية بصورة لها وهي طفلة، استطاعت أن تنتشلها من تحت الأنقاض، قائلة: «بعد 23 سنة طلعت بهاي الصورة».



وأكملت: «23 سنة تلخصت بهذه الصورة، كل طفولتي وأموري اللي في بيتنا تلخصت بتلك الصورة، أول ما نزلت بالسيارة أخدتها حتى أضلني أتذكر كيف كانت طفولتي».





تغطية صحفية: بعد 23 عاماً من العيش في هذا البيت خرجت بصورة واحدة pic.twitter.com/PbFJVCfb68 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2023



وظهرت ملامح الأسى على رجل فلسطيني بعد تدمير المربع السكني بحي الندى الذي كان يعيش فيه، منوهًا أن المنطقة كانت تضم عشرات الأبراج السكنية.



ولفت إلى أن الشقة السكنية الواحدة كانت تأوي ما لا يقل عن 15 شخصًا، مضيفًا: «صمدنا 5 أيام في المكان، وبعدها صارت المدفعية تضرب الشقق فاضطررنا لتركها».





تغطية صحفية: دمار كبير في حي الندى شمال بيت لاهيا. تصوير: يوسف فارس pic.twitter.com/AFlMVUZLpb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2023