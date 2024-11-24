السفارة الفلسطينية في قطر تشكل لجنة خاصة لمتابعة شؤون جرحى قطاع غزة

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون المرضى والجرحى الفلسطينيين المقيمين في مجمع الثمامة الطبي بالدوحة.

وأوضحت سفارتنا لدى قطر في بيان لها، اليوم السبت، أن اللجنة التي تديرها المستشارة خلود اللحام، تعمل على تقديم الرعاية اللازمة من خلال زيارات ميدانية دورية للاطلاع على احتياجات الجرحى ومرافقيهم، والتنسيق مع إدارة المجمع لضمان توفير الدعم اللازم.

وشددت على أن هذه المبادرة تؤكد حرص القيادة الفلسطينية والسفارة على تقديم كافة أشكال الدعم لأبناء شعبنا في قطر، والتخفيف من معاناتهم.

وأعرب السفير فايز أبو الرب خلال زيارته للجرحى والمرضى في المجمع، عن شكره لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي تجسد عمق التضامن والأخوة بين الشعبين الفلسطيني والقطري، كما أثنى على الجهود المميزة التي تبذلها إدارة المجمع في تقديم الخدمات والرعاية للجرحى ومرافقيهم.

ويضم مجمع الثمامة حالياً حوالي 2200 مواطن، معظمهم من جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويعمل القسم القنصلي في السفارة على متابعة شؤونهم، بما في ذلك إصدار الوثائق الرسمية وجوازات السفر، وإنجاز المعاملات ميدانياً عند الحاجة، خاصة للجرحى الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من زيارة مقر السفارة.