محافظ جنوب سيناء: طورنا مستشفى سانت كاترين لرفع المعاناة عن المواطنين

" فودة": تطوير مستشفى طابا المركزي بتكلفة 36 مليون جنيه

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال العام الجاريـ تطوير العديد من المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وجاءت من أبرز هذه المشروعات تطوير مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، ومستشفى سانت كاترين المركزي، والذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاحهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الافتتاحات الخاصة بمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

و‏قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، جرى إنشاؤه على أحدث النظم الطبية العالمية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويضم المركز جميع العيادات والتخصصات الطبية، ويضم عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطوارئ، والتعقيم المركزي، ومعامل التحاليل، وجرى تزويده بكافة الأجهزة الطبية، وأنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق.

وأكد المحافظ في تصريحات لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه جرى تطوير مستشفى سانت كاترين وتزويدها بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، لإنهاء معاناة المواطنين من السفر لمدن شرم الشيخ وطور سيناء لإجراء الجراحات الطبية، و تضم قسم العيادات الخارجية ويوجد به 7 عيادات، وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوي الذي يضم 5 ماكينات، وقسم الأشعة الذي يضم الأشعة العادية والمقطعية.

وأوضح، أن مستشفى سانت كاترين تضم 21 سريرا بينهم 12 سرير إقامة، 4 عناية مركزة، و5 حضانة، إضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم 2سرير للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، و2 سرير للفرز، وسرير عزل.

وأشار أنه جرى تطوير مستشفى طابا المركزي بتكلفة 36 مليون جنيه، وجرى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة، لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، وتضم المستشفى 23 سرير بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، و5 عيادات خارجية، ومعمل تحاليل، وغرفة عمليات مجهزة، وقسم للأشعة العادية، وقسم لأشعة الموجات فوق الصوتية، وتزويدها بوحدة أشعة مقطعية جديدة.



