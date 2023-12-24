نتنياهو يعترف: حرب غزة تكلفنا ثمنًا باهظًا للغاية

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنّ إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا أمنيا لإسرائيل مستقبلا.



وقال نتنياهو في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: «الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا للغاية، لكن لا مفر أمامنا إلا أن نواصل القتال»، وفق وكالة سبوتنيك.



وفيما زعم أن قواته قتلت آلاف المقاومين الفلسطينين، فقد استكمل: «نواصل بكل قوتنا، حتى النهاية، حتى النصر، حتى نستكمل تحقيق كل أهدافنا، القضاء على حماس، إعادة مختطفينا، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد على دولة إسرائيل».



وأشار إلى أنه تحدثت مجددًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعبر عن تقديره لما قال إنه موقف صلب من الولايات المتحدة في مجلس الأمن.



وتابع: «الموقف الأمريكي يدعم جهدنا الحربي.. أنا قلت للرئيس بايدن، إننا سنحارب حتى الانتصار المطلق، وليستغرق كل الوقت الذي يتطلبه ذلك، الولايات المتحدة تتفهم هذا الأمر».



واستكمل: «رأيت تقارير خاطئة تدعي أن الولايات المتحدة منعت أو تمنعنا من القيام بعمليات عسكرية في المنطقة، هذا غير صحيح، إسرائيل ذات سيادة، وقراراتنا في الحرب تستند إلى اعتبارات عسكرية نحن من يحددها، ولن أستفيض في هذا الصدد، ولا تحددها الضغوط الدولية، القرار بشأن كيفية تفعيل قواتنا هو قرار مستقل للجيش وليس قرارًا لأي جهة أخرى».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل تسعة من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486 قتيلا.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إن بين القتلى 158 عسكريا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.



علما بأن حصيلة جيش الاحتلال مشكوك فيها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة الفعلية أضعاف ما يتم إعلانه.