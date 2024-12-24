الرئيس الإيراني يصدر عفوا عن أسطورة كرة القدم علي دائي

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم علي دائي، بحسب ما ذكرت صحيفة "اعتماد" المقربة من مكتب الرئاسة، اليوم الثلاثاء.

وبموجب هذه الخطوة سيتمكن دائي من العودة إلى كرة القدم، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تهدئة الاحتجاجات السياسية في البلاد.

وجرى حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في سبتمبر 2022 عقب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني.

وتوفيت أميني في قسم الشرطة عقب القبض عليها بسبب انتهاك قواعد الزي الإسلامي الصارمة.

واستبعد دائي العودة إلى كرة القدم في أول رد فعل له على قرار العفو، موضحا "غير مهتم".

ووفقا لتقارير إعلامية فإن دائي كان يتم اعتباره مرشحا لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة الإيراني لكنه رفض هذا العرض.

ولعب دائي في ألمانيا عبر أندية ارمينيا بيلفيلد وبايرن ميونخ وهيرتا برلين بين عامي 1997 و2002.

ويعتبر دائي اللاعب الأكثر ظهورا بقيمص منتخب إيران بعد مشاركته في 149 مباراة دولية، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية على مر التاريخ بعد تسجيله 109 أهداف، متأخرا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 135 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا.



