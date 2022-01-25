إيمان عز الدين تشارك في معرض الكتاب بـ«عقلك في راسك»

تطلق الإعلامية إيمان عز الدين، كتاب "عقلك في رأسك" في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام خلال الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير، ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع، في الثانية من ظهر يوم السبت القادم 29 يناير، بقاعة جناح B22، في معرض القاهرة الدولى الكتاب.

"عقلك في رأسك" هو أول كتب إيمان عز الدين، ويصدر عن دار سما للنشر، ويتناول شكل العلاقة بين الرجل والمرأة سواء قبل أو بعد الزواج في قالب ساخر وباللغة العامية حيث سيجد القاريء نفسه جزء من هذا المؤلف.

ويضم الكتبا العديد من المواقف اليومية والواقعية التى يواجهها الجميع، وتهدف من خلاله الكاتبة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعربية التى تعتبر نواة المجتمع، والعمل على حمايتها من خطر التفكك المستتر أو المعلن كما ان الكتاب يحمل توجها توعويا و يعزز قيم وعادات المجتمع المصرى.

ويساعد الكتاب على فك شفرة العلاقة بين الرجل والمرأة التى يراها الكثيرون معقدة بينما تبرهن الكاتبة على أنها السهل الممتنع، بالإضافة إلى محاولة تعزيز ثقة الانسان في نفسه والإيمان بها والتصالح معها وصولا إلى السلام النفسي الذي يؤهل إلى قبول الاخر وتفادي الكثير من الصدامات.

يذكر أن الإعلامية إيمان عز الدين، قدمت عدد من البرامج خلال مشوارها الإعلامي، وحاليا تشارك في تقديم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على شاشة سي بي سي، الذى يهتم بقضايا المرأة والمجتمع.