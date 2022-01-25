لجنة في إسرائيل توصي بإعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لكل من هم فوق 18 عاما

أوصت لجنة من خبراء الصحة في إسرائيل بإعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من بلغت أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة القول، في رسالة نصية، إنه سيتم إعطاء الجرعة لمن مرت خمسة أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة السابقة أو على تعافيهم من إصابة سابقة بالفيروس.

ويتعين أن يوافق المدير العام للوزارة نحمان آش على التوصية حتى تدخل حيز التنفيذ.

يأتي هذا بعد دراسة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية وأظهرت أن إعطاء الجرعة الرابعة لكبار السن يوفر لهم حماية أكبر ضد الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بأقرانهم الذين تلقوا ثلاث جرعات.

ويقارن التحليل الأولي في الدراسة بين بيانات نحو 400 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتلقوا جرعة رابعة في يناير الجاري، وبين نحو 600 ألف شخص في نفس الفئة العمرية تلقوا ثلاث جرعات فقط كان آخرها قبل أربعة أشهر أو أكثر.

ووجد الباحثون، أن الحماية من العدوى لدى من تناولوا الجرعة الرابعة تصبح ضعف الحماية من العدوى مقارنة بالآخرين، وثلاثة أضعاف الحماية من تطور المرض لأعراض حادة.

وبدأت إسرائيل في إعطاء جرعة رابعة لكبار السن والعاملين في المجال الصحي ومن يعانون من ضعف في جهاز المناعة في أواخر ديسمبر، مع اتساع تفشي المتحور أوميكرون بسرعة بين السكان.

ومنذ ذلك الحين، تلقى ما يقرب من 600 ألف إسرائيلي الجرعة الرابعة. وتلقت الغالبية العظمى في إسرائيل لقاح فايزر المضاد لكورونا.

وتأتي نتائج وزارة الصحة متناقضة مع تجربة كانت أجريت على 154 عاملا طبيا في مركز شيبا الطبي الإسرائيلي، وأظهرت أن الجرعة الرابعة زادت من الأجسام المضادة، إلا أنها لم تكن كافية لمنع الإصابة بالمتحور أوميكرون.