عدد الأجانب المرحلين من ألمانيا العام الماضي يقارب 13 ألفا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى خارج البلاد العام الماضي زاد عن عددهم في 2021 الذي تأثر بقوة بقيود السفر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المتحدث، في معرض رده على سؤال، أن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم في عام 2022 وصل إلى 12 ألفا و945 شخصا مقابل 11 ألفا و982 شخصا تم ترحيلهم في 2021 حيث تمت إعادة غالبيتهم إلى أوطانهم.

وكان عدد من تم ترحيلهم من الأجانب من ألمانيا في عام 2019، قبل جائحة كورونا، وصل إلى مستوى أعلى بشكل ملحوظ حيث تجاوز 22 ألف شخص.

ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، تم إبعاد 5149 شخصا العام الماضي عن الأراضي الألمانية وإعادتهم من حيث جاءوا.

ويطلق اسم عمليات الإبعاد على ترحيل أشخاص بعد فترة وجيزة من دخولهم الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع حيث يجري نقلهم، إما إلى أوطانهم أو إلى البلد الأوروبي المختص بحالتهم.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا العام الماضي إلى 18 ألفا و94 شخصا.