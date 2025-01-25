برشلونة يخطط لضم صفقة مجانية من أرسنال

رصد نادي برشلونة أحد المواهب في الملاعب الإنجليزية، وبالتحديد في آرسنال، لضمه الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا يراقب آيدن هيفين، مدافع الجانرز والبالغ من العمر 18 عاما.

وأفادت بأن النادي الكتالوني يخطط للتحرك نحو اللاعب الشاب، حيث لن يكلفه أي مقابل، لانتهاء عقده مع المدفعجية في حزيران/يونيو المقبل.

وسجل هيفين ظهوره مع الفريق الأول لآرسنال هذا الموسم، لكنه لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن، مما ينذر برحيله مجانا.

لكن برشلونة لن يجد الطريق ممهدا أمامه، رغم عدم حاجته لدفع أي يورو، وذلك في ظل مراقبة بعض الأندية الأوروبية له.

وعلى رأس هذه الأندية، يأتي مانشستر يونايتد وآينتراخت فرانكفورت، اللذين يضعان المدافع الإنجليزي على رأس أولوياتهما.

ويحظى هيفين بإعجاب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي استدعاه لقائمة آرسنال في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، ومواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا.