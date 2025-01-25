شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الجمعة في أولى أيام استقبال الجمهور، توافدا كبيرا من قبل زوار وقراء المعرض بأعداد كبيرة وملحوظة تفوق المئات، ويأتي هذا الإقبال من فئات عمرية مختلفة تغطي جميع الفئات العمرية تقريبا من الأطفال للشباب، وحتى كبار السن.

كما شهدت البوابات اصطفافا كبيرا من الجمهور بأعداد كبيرة أمامها منذ الساعات الأولى لفتح المعرض لأبوابه، وشهد شباك التذاكر تزاحما ملحوظا من الزوار.

كما استقبل المعرض رحلات كثيرة ومتنوعة بين الرحلات المدرسية، والجامعية والذاتية، مع حضور لحقائب السفر بصحبة القراء، وذلك أيضا مع تواجد أمني مكثف من رجال الشرطة لتسيير دخول وخروج الجماهير إلى المعرض، كما شهدت قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من القراء في أجواء تسودها البهجة والسرور بين الزوار والعارضين.

وأدى مئات من جمهور معرض القاهرة الدولي الكتاب صلاة الجمعة في الساحة المتسعة المقابلة لأبواب وقاعات المعرض، حيث توافد عدد كبير منهم في اليوم الأول من المعرض، وقام عددا من الشباب بفرش سجاد وموكيتات أمام القاعات لتأدية صلاة الجمعة، قبل أن ينخرطوا في تأدية صلاة الجمعة، تأهبا لمعاودة تفقد ومعاينة أروقة المعرض.

ونظمت استراحة معرفة بمنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، جلسة بعنوان "الرواية بين الحكاية والتأريخ"، بحضور الكاتب والروائي الأردني جلال برجس، والكاتب والدكتور أسامة الشاذلي، ويحاورهما الكاتب الصحفي سيد محمود، وذلك بجناح رقم B 37، بقاعة 3.

وحضر الجلسة الحوارية أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، أحمد بدير مدير دار الشروق، الكاتب عبدالوهاب الحمادي، الكاتب رامي رأفت، نانسي حبيب مسئول النشر بالدار، والعديد من القراء والكتاب من جنسيات عربية مختلفة.

وشهد جناح دار الشروق رقم B29 بقاعة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، حالة كبيرة من النشاط، حيث توافد جمهور القراء على جناح دار الشروق، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي شهد تواجد مبكر من رواد المعرض، وذلك من خلال عديد القراء الشغوفين بمطالعة أحدث وأقيم الإصدارات والمؤلفات الخاصة بدار الشروق.

ومن ضمن الفعاليات التي شهدها جناح دار الشروق أمس هي زيارات كتاب ومؤلفي دار الشروق لجناح الدار، حيث تواجد العديد من كتاب الدار المختلفين مثل الكاتبة جيلان الشمسي، والتي التقت بالقراء وزوار الجناح، ووقعت على عدد من نسخ مجموعتها القصصية الأحدث "فتيات الكروشيه" والصادرة حديثا عن دار الشروق، وتواجدت أيضا الكاتبة هبة خميس بجناح الدار، ووقعت للقراء على عدد من نسخ روايتها الأحدث "هواء مالح" والصادرة حديثا عن دار الشروق.

كما زار الجناح أيضا الكاتب والروائي ماجد شيحة، والذي قام بتوقيع عدد من نسخ روايته الأحدث "شبح عبدالله بن المبارك" والصادرة عن دار الشروق، كما تواجد بجناح الدار الكاتب والروائي الأردني جلال برجس، والكاتب والروائي إبراهيم فرغلي، والكاتب محمد أبو زيد، وتفاعل الكتاب جميعهم مع القراء وزوار الجناح، وبينهم وبين بعضهم في أجواء حميمية للغاية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية الجماعية بجناح الدار، وبينهم وبين القراء والزوار.

وبجانب ذلك نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من الندوات المختلفة والمتنوعة في موضوعاتها وضيوفها بقاعات المعرض المختلفة، وشهدت المسارح المقامة أمام قاعات المعرض عروض فنية وغنائية متنوعة وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووسط حالة كبيرة من الزخم في الفعاليات.



يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كل الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.



وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد افتتح أمس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 رسميا، وسط حضور رسميا كبير من الكثير من الوزراء، ووسط تغطية صحفية وإعلامية كبيرة.



جدير بالذكر أنه تحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجا ثقافيا ثريا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.