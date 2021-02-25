أبو الغيط: المنطقة العربية استضافت في 2019 أكثر من 40 مليون مهاجر

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الهجرة أصبحت قضية حاضرة بقوة على الأجندة العالمية، ومؤثرة ومحركة في السياسات والتفاعلات الداخلية للكثير من الدول والمجتمعات.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، اليوم الخميس، أن الهجرة تخلق معضلات وتحديات قد لا يكون من السهل على المجتمعات التعامل معها ومعالجتها، مثل مدى استيعاب المهاجرين في بلد الاستقبال أو دمجهم ثقافيًا واجتماعيًا، ومدى شعور أهل البلد الأصليين بالتهديد.

وأوضح أن المنطقة العربية ليست ببعيدة عن قضايا الهجرة بأي حال، فهي منطقة إرسال واستقبال في وقت واحد، ذاكرًا أن عدد المهاجرين الذين استضافتهم المنطقة العربية في عام 2019 قُدر بأكثر من 40 مليون مهاجر، بينما قُدر عدد المهاجرين من المنطقة بنحو 31 مليون.