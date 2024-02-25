استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 25 فبراير 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت الأسعار كالتالي:



استقرت سعر كيلو البلطي جنيها ليتراوح بين 75 إلى 81 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 190 إلى 400 جنيه للكيلو.

استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات.

استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.

استقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 525 إلى 600 جنيه.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 95 إلى 255 جنيها.

استقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 95 إلى 145 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.